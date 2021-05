Naomi Osaka trekt zich terug op Roland Garros

De afgelopen week ging het bijna voortdurend over het feit dat Osaka de internationale media niet in een persconferentie te woord wilde staan. De organisatie van het grandslam-toernooi dreigde met uitsluiting van de Japanse als ze nog een keer zou wegblijven, maar nu heeft ze zelf besloten om zich terug te trekken, om de rust te laten terugkeren.

„Dit is een situatie die ik me nooit had kunnen voorstellen toen ik dit een paar dagen geleden postte. Het beste voor het toernooi, de andere spelers en mijzelf is dat ik me nu terugtrek, zodat iedereen zich weer op het tennis kan gaan richten in Parijs”, laat Osaka weten.

De 23-jarige Osaka zei in de verklaring dat ze zich „niet zou onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen.” „Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten. Ik heb het gevoel dat de hele situatie ervoor zorgt dat iemand die al ’down’ is nog verder naar beneden wordt getrapt.”