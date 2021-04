Kiki Bertens boekt eerste WTA-zege van het seizoen

Bertens geldt als titelhouder op het WTA-toernooi van Madrid. Ze won er in 2019 en afgelopen seizoen ging er een streep doorheen vanwege het coronavirus. Na haar zege van destijds deelde ze nog even de spotlights met de toen dertienjarige Kasintseva, zij won destijds het juniorentoernooi.

Sinds haar comeback dit jaar op de WTA Tour heeft Bertens nog geen partij gewonnen. Wel zegevierde ze in een duel tijdens de Billie Jean King Cup tegen China. Tijdens dat treffen in Den Bosch kreeg Bertens weer last van haar achillespees, die haar eerder ook al deelname in Charleston kostte.

Met haar optreden op de Billie Jean King Cup nog in het achterhoofd begon ze sterk en wist ze de Andorese al op haar tweede servicebeurt te breken. Daarna gaf Bertens direct drie breakpoints weg. Deze wist ze wel weg te werken, maar vervolgens maakte de Nederlandse een foute inschatting door een rally te stoppen voor een hawk-eyemoment, waarna ze ook haar service moest inleveren. Een paar games later herhaalde eenzelfde scenario zich en verzuimde Bertens de set uit te serveren. Even later lukte het haar alsnog, 6-4.

Daarmee was het meeste verzet van Kasintseva voor het grootste deel gebroken. Het lukte haar amper nog om punten bij elkaar te spelen, waardoor Bertens zonder problemen wegliep naar 4-0. De vijfde game kwam iets moeizamer tot stand, maar uiteindelijk bleek ze heer en meester.

Nog niet honderd procent

„Ik wil nog niet zeggen dat het honderd procent is”, zo zei Bertens na afloop. „Het gaat elke dag beter en ik hoop te groeien in het toernooi. Daarvoor heb je wedstrijden nodig die je wint en dit is er daar in ieder geval een van.”