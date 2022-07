Veelbesproken Semenya heeft volgens atletiekbaas alle recht op deelname WK

Semenya is alsnog toegelaten tot de 5000 meter, een afstand waarop voor haar geen beperkingen geleden. De tweevoudig olympisch - en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter wist de limiet van 15.10,00 niet te lopen, maar kreeg door late afmeldingen van andere atleten alsnog een startbewijs.

„Als ze ervoor kiest om mee te doen aan een afstand waarvoor geen beperkingen gelden, is dat volledig haar keuze en krijgt ze dezelfde behandeling en dezelfde medewerking als elke atlete die hier legitiem is”, zei Coe.

Testosteronremmers

World Athletics besliste met het oog op eerlijke competitie in 2018 dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moeten nemen om aan wedstrijden op de afstanden van 400 meter tot en met 1 Engelse mijl mee te kunnen doen. Semenya weigert die medicatie te nemen om haar testosteronspiegel te verlagen. De atlete klaagde de mondiale bond aan bij het internationaal gerechtshof (CAS), maar kreeg geen gelijk.

„We hebben ons altijd laten leiden door de wetenschap en die is vrij duidelijk: testosteron is de belangrijkste bepalende factor voor de prestaties”, aldus Coe. „Het is mijn verantwoordelijkheid om de integriteit van de vrouwensport te beschermen. Als er geen onderscheid in geslacht is, kan geen enkele vrouw ooit nog een sportevenement winnen.”

Wereldkampioen 100 meter Kerley mist finale 200 meter

De finale van de 200 meter op de WK atletiek in Eugene moet het doen zonder de wereldkampioen op de 100 meter. De Amerikaan Fred Kerley werd uitgeschakeld in de halve finales. Hij eindigde als zesde in zijn heat in een tijd van 20,68.

Kerley leek zich te blesseren op het laatste stuk. „Ik voelde een kleine kramp, maar het gaat wel”, zei de 27-jarige sprinter direct na de race. „Ik ben niet geblesseerd en zal de 4x100 estafette wel kunnen lopen.”

Alsnog plaatsten drie Amerikanen zich als snelsten voor de finale op donderdag. Titelverdediger Noah Lyles klokte 19,62, de 18-jarige Erriyon Knighton liep 19,77 en Kenneth Bednarek noteerde 19,84.

Shericka Jackson

Bij de vrouwen maakten de Jamaicanen hun favorietenstatus waar. Shericka Jackson, die zilver won op de 100 meter, liep met 21,67 de snelste 200 meter. Shelly-Ann Fraser-Pryce, die in Eugene voor de vijfde keer de wereldtitel veroverde op de 100 meter, zette met 21,82 de tweede tijd neer.

De Braziliaan Alison dos Santos won in een kampioenschapsrecord van 46,29 het goud op de 400 meter horden. De Noorse olympisch kampioen en wereldrecordhouder Karsten Warholm kwam na 300 meter als eerste de bocht uit richting finish, maar stortte op de laatste meters in en kwam pas als zevende over de meet in 48,42.

De Australische Eleanor Patterson won de wereldtitel bij het hoogspringen met 2,02 meter. De Sloveen Kristjan Ceh won het goud bij het discuswerpen met 71,13.