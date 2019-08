Sport Kort: Formule 1-teams akkoord met 22 races

11:34 uur: De teams in de Formule 1 gaan akkoord met een uitbreiding van de racekalender in 2020 naar 22 races. Dat is er één meer dan dit jaar. Rechtenhouder Liberty Media moest de teams achter zich zien te krijgen omdat eerder is vastgelegd dat 21 het maximum zou zijn. Nederland (Zandvoort) en wellicht Vietnam zijn normaal gesproken de nieuwkomers op de kalender. Alleen de Grote Prijs van Duitsland lijkt te verdwijnen.

Mercedes-baas Toto Wolff bevestigde in Boedapest, waar de GP van Hongarije wordt gehouden, dat de teams in principe akkoord zijn. „We moeten Liberty de kans geven de Formule 1 te laten groeien”, zei Wolff na een bijeenkomst met collega-teambazen. „Maar we moeten ook ons personeel beschermen. Er komt een moment dat één crew die de wereld rondreist niet voldoende is. Daarvoor moeten we zoeken naar oplossingen.”

11:14 uur: De openingsdag van het WK 470 in het Japanse Enoshima heeft wegens het ontbreken van wind geen resultaat opgeleverd. De deelnemers, onder wie de Nederlandse zeilsters Lobke Berkhout en Afrodite Zegers, bleven aan de kant. De geplande drie races werden noodgedwongen verplaatst naar maandag.

Het WK draait niet alleen om de titel. Er zijn voor de beste zes landen die nog niet gekwalificeerd zijn voor Tokio 2020 olympische tickets te verdienen. Berkhout en Zegers voldeden eerder met brons op het EK aan de nationale eis van sportkoepel NOC*NSF. Ze troefden in San Remo hun concurrenten Mandy Mulder en Anneloes van Veen af. Met een plek bij de eerste zes in Enoshima zijn ze zeker van een startbewijs voor de Spelen.

Ismaël Bennacer won vorige maand met Algerije de Afrika Cup. Ⓒ AFP

10:42 uur: AC Milan heeft de Algerijnse international Ismaël Bennacer voor vijf jaar vastgelegd. De in Frankrijk geboren middenvelder is overgenomen van het gedegradeerde Empoli waar hij nog een doorlopend contract had. Met de transfer zou een bedrag van 16 miljoen euro zijn gemoeid.

10:26 uur: Zheng Saisai is nog één overwinning af van haar eerste toernooizege op de WTA-Tour. De Chinese tennisster plaatste zich in het Amerikaanse San Jose voor de finale door in twee sets af te rekenen met de Griekse Maria Sakkari: 7-6 (5) en 6-2. De partij duurde een kleine twee uur.

Zheng wacht nog wel een zware opgave. Haar tegenstander in de finale is Arina Sabalenka, de nummer twee van de plaatsingslijst. De Wit-Russische had heel wat minder problemen met de Kroatische Donna Vekic: 6-4 en 6-3.

Nick Kyrgios zoekt tijdens zijn partij met Stefanos Tsitsipas de interactie met het publiek. Ⓒ EPA

09:29 uur: Nick Kyrgios heeft zich in een boeiend duel met Stefanos Tsitsipas geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Washington. De sterk serverende Australiër trof het Griekse talent voor het eerst en overleefde een matchpoint om in drie sets alsnog te winnen: 6-4, 3-6 en 7-6 (7). In de finale neemt hij het op tegen de Rus Daniil Medvedev.

Er was uitgekeken naar de partij tussen de explosieve Kyrgios en de Griek die ook niet vies is van een beetje theater. Maar het was de Australiër die de show stal met ’no-look volleys’, een onderhandse opslag, de nodige high fives met het publiek en uiteraard ook een woedeaanval. Kyrgios pakte in de beslissende tiebreak met 5-1 de leiding. Maar Tsitsipas kwam terug en kreeg zelfs nog een wedstrijdpunt, dat niet aan hem besteed was. Medvedev had in zijn halve finale minder moeite met de Duitser Peter Gojowczyk: 6-2 en 6-2.

Diego Schwartzman Ⓒ EPA

09:08 uur: Diego Schwartzman heeft het toernooi van Los Cabos gewonnen. De Argentijnse tennisser, als derde geplaatst, in de Mexicaanse stad, versloeg in de finale de Amerikaan Taylor Fritz in twee sets: 7-6 (6) en 6-3. Fritz was de nummer vijf van de plaatsingslijst. Schwartzman pakte in Los Cabos de derde ATP-titel in zijn loopbaan, de eerste van dit seizoen. Hij is de nummer 27 van de wereld.