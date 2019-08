Sport Kort: Kyrgios laat weer van zich horen

10:40 uur: Zheng Saisai is nog één overwinning af van haar eerste toernooizege op de WTA-Tour. De Chinese tennisster plaatste zich in het Amerikaanse San Jose voor de finale door in twee sets af te rekenen met de Griekse Maria Sakkari: 7-6 (5) en 6-2. De partij duurde een kleine twee uur.

Zheng wacht nog wel een zware opgave. Haar tegenstander in de finale is Arina Sabalenka, de nummer twee van de plaatsingslijst. De Wit-Russische had heel wat minder problemen met de Kroatische Donna Vekic: 6-4 en 6-3.

10:27 uur: AC Milan heeft de Algerijnse international Ismaël Bennacer voor vijf jaar vastgelegd. De in Frankrijk geboren middenvelder is overgenomen van het gedegradeerde Empoli waar hij nog een doorlopend contract had. Met de transfer zou een bedrag van 16 miljoen euro zijn gemoeid.

09:29 uur: Nick Kyrgios heeft zich in een boeiend duel met Stefanos Tsitsipas geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Washington. De sterk serverende Australiër trof het Griekse talent voor het eerst en overleefde een matchpoint om in drie sets alsnog te winnen: 6-4, 3-6 en 7-6 (7). In de finale neemt hij het op tegen de Rus Daniil Medvedev.

Er was uitgekeken naar de partij tussen de explosieve Kyrgios en de Griek die ook niet vies is van een beetje theater. Maar het was de Australiër die de show stal met 'no-look volleys', een onderhandse opslag, de nodige high fives met het publiek en uiteraard ook een woedeaanval. Kyrgios pakte in de beslissende tiebreak met 5-1 de leiding. Maar Tsitsipas kwam terug en kreeg zelfs nog een wedstrijdpunt, dat niet aan hem besteed was. Medvedev had in zijn halve finale minder moeite met de Duitser Peter Gojowczyk: 6-2 en 6-2.

Diego Schwartzman Ⓒ EPA

09:08 uur: Diego Schwartzman heeft het toernooi van Los Cabos gewonnen. De Argentijnse tennisser, als derde geplaatst, in de Mexicaanse stad, versloeg in de finale de Amerikaan Taylor Fritz in twee sets: 7-6 (6) en 6-3. Fritz was de nummer vijf van de plaatsingslijst. Schwartzman pakte in Los Cabos de derde ATP-titel in zijn loopbaan, de eerste van dit seizoen. Hij is de nummer 27 van de wereld.