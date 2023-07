Dele Alli doet schokkende onthullingen in emotioneel interview

In het bewuste gesprek met voormalig Engels international Gary Neville vertelt Alli hoe hij als kind werd misbruikt, voordat hij op 12-jarige leeftijd werd geadopteerd. Hij zegt tevens dat hij begon met roken toen hij zeven was en drugs dealde toen hij acht jaar oud was.

Alli bracht onlangs zes weken door in een ontwenningskliniek vanwege een slaappillen-verslaving en psychische problemen. De Brit, een paar jaar terug een van de grote jonge talenten van het Engelse voetbal, maakte deel uit van het Engelse team dat de halve finale van het WK 2018 bereikte en Tottenham hielp naar de finale van de Champions League in 2019.

Gevangen in slechte cyclus

Zijn vorm zakte echter in en hij verliet Spurs om in februari 2022 naar Everton te gaan, voordat hij vorig seizoen op huurbasis ging naar het Turkse Besiktas. Alli, die in 2019 de laatste van zijn 37 interlands voor Engeland verdiende, keerde aan het einde van vorig seizoen vanwege een blessure terug naar Everton.

„Toen ik terugkwam uit Turkije, kwam ik erachter dat ik geopereerd moest worden en dat ik er mentaal niet goed aan toe was”, vertelde hij aan The Overlap. Om te vervolgen: „Ik besloot naar een moderne afkickkliniek voor geestelijke gezondheid te gaan. Ze behandelen verslaving, geestelijke gezondheid en trauma. Ik had het gevoel dat het tijd voor mij was. Met dat soort dingen kan het je niet worden verteld om daarheen te gaan. Je moet het weten en zélf de beslissing nemen, anders gaat het niet werken. Ik zat gevangen in een slechte cyclus. Ik vertrouwde op dingen die me kwaad deden.”

Verloor strijd van binnen

Alli vervolgt zijn relaas tegenover een eveneens emotionele Neville. „Ik werd elke dag wakker en won het gevecht toen ik naar de training ging, glimlachte, liet zien dat ik gelukkig was, maar van binnen verloor ik absoluut de strijd. Het was tijd voor mij om het te veranderen.”

Tekst gaat verder onder de video

Bekijk hieronder het interview

Alli zei dat hij drie weken geleden uit de ontwenningskliniek was gekomen en ’nooit had kunnen vermoeden’ hoeveel hij er terug van zou krijgen, aangezien ’er veel gebeurde toen ik jonger was dat ik nooit kon begrijpen en begrijpen’. De kliniek hielp hem enorm, geeft hij toe.

Drugs dealen en onder een brug hangen

Op zijn zesde werd hij dus naar eigen zeggen ’gemolesteerd’ en ’terug naar Afrika gestuurd’ om ’manieren te leren’, op zijn zevende begon hij met roken en op zijn achtste met drugs dealen dus. „Een oudere persoon vertelde me dat ze een kind op een fiets niet zouden stoppen, dus reed ik rond met mijn voetbal met daaronder de drugs.”

Het werd bijkans nog erger: ,,Toen ik elf jaar was ben ik van een brug gehangen door een man van een rivaliserende wijk. Op mijn twaalfde werd ik geadopteerd en vanaf dat moment was het alsof - ik werd geadopteerd door een geweldige familie - zoals ik al zei, ik had geen betere mensen kunnen vragen om te doen wat ze voor mij hadden gedaan. Als God mensen heeft geschapen, waren zij het.”