Michael van Gerwen declasseert Gary Anderson in duel der ex-wereldkampioenen

Van Gerwen begon de eerste sessie, waarin beide darters een gemiddelde van rond de 100 gooiden, voortvarend. Hij plaatste in de vierde leg een belangrijke break en stapte de eerste pauze met een 4-1 voorsprong binnen.

In het vervolg van de partij krikte Van Gerwen het niveau iets omhoog. Anderson, die vanwege een knieblessure strompelend over het podium liep, deed scorend goed mee. Zo was vooral de zesde leg spectaculair, waarin beide spelers twee keer een 180’ er noteerde.

Van Gerwen hengelde de beurt van Anderson uiteindelijk binnen. Daarna liep hij snel uit naar een 9-1 voorsprong en volgde nog een verplichte break. Anderson mocht in het slotstuk nog een leg pakken, maar klaarde Van Gerwen vervolgens de klus. Zijn gemiddelde van 101,81 was weer zoals vanouds.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Van Gerwen doorliep eerder in het toernooi de groepsfase eenvoudig. Zo gooide de nummer één van de wereld in zijn partijen tegen Adam Hunt (5-0) en Gabriel Clemens (5-1) gemiddelden van 105,85 en 103,60. De wedstrijd tegen Joe Cullen was van minder hoog niveau, maar Van Gerwen wist zich toen ook al verzekerd van de eerste plek in zijn poule. Hij won de partij wel gewoon met 5-3 in legs.

De naam van Van Gerwen staat drie keer tussen de lijst van winnaars bij de Grand Slam of Darts. Zo zegevierde hij bij de edities van 2015, 2016 en 2017. Hij ligt in Coventry op koers voor een vierde triomf. Van Gerwen neemt het zondag in de kwartfinales op tegen Simon Whitlock.