Edwin van der Sar baalt van ontbreken Ajax-fans in De Kuip

Volgens algemeen directeur Edwin van der Sar is de wedstrijd „juist een kans om met elkaar afspraken te maken om de jarenlange impasse te doorbreken.” Bij competitiewedstrijden tussen de twee clubs zijn supporters van het uitspelende team al jaren niet welkom vanwege ongeregeldheden in het verleden.

Van der Sar zegt in een verklaring dan ook niet verrast te zijn door het noodgedwongen ontbreken van Ajax-fans in de halve finale van de KNVB-beker. „Maar we zijn wel teleurgesteld. De burgemeester gaat over de openbare orde en veiligheid, wij niet. Alleen hadden we graag met alle betrokken partijen vooraf in gesprek gegaan. Dat is nu niet gebeurd. Er worden in Nederland steeds makkelijker uitfans geweerd.”

Eerdere halve eindstrijd

Supporters van de club uit Amsterdam waren in 2019 evenmin welkom in De Kuip toen Feyenoord en Ajax elkaar ook in de halve finale van de KNVB-beker troffen, gaf een woordvoerder van de gemeente Rotterdam eerder op zondag aan. Volgens hem is er geen reden om daar nu van af te wijken.