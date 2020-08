Caleb Ewan grijpt zege in derde Touretappe

„We zijn al twee man kwijtgeraakt, maar zijn altijd gemotiveerd gebleven”, zei de Australische ritwinnaar. We wisten dat ik hier kon winnen en daarom heeft iedereen 110 procent voor me gewerkt.”

De sprinter van de Belgische ploeg was vorig jaar drie keer succesvol in de Ronde van Frankrijk, waaronder in de slotetappe op de Champs-Élysées. Ewan versloeg met een late jump de Ier Sam Bennett en de Italiaanse Europees kampioen Giacomo Nizzolo. Cees Bol, die eerder in de openingsrit de derde plek pakte, kwam als zevende over de streep.

’Van wiel naar wiel’

„Ik kon van wiel naar wiel gaan in de sprint en daardoor mijn benen sparen”, omschreef Ewan zijn eigen sprint. „Ik nam het risico van achteren te komen met veel snelheid en dat pakte goed uit. „De kansen zijn schaars, dus we moeten iedere kans die we krijgen proberen te pakken. Maar ik ben heel blij dat ik hier kon winnen en we krijgen nog een paar kansen.”

Julian Alaphilippe mag dinsdag ook in de vierde etappe met de gele trui om zijn schouders van start. De trotse Fransman zegevierde zondag tijdens de tweede rit van de belangrijkste wielerronde. Tom Dumoulin is de beste Nederlander op 17 seconden van Alaphilippe.

In de derde etappe van deze Ronde van Frankrijk werd maandag al snel duidelijk dat een massasprint onvermijdbaar zou zijn. Op ruim 16 kilometer van de finish werd de laatste vluchter teruggehaald. Jerome Cousin had 110 kilometer op kop gereden, maar redde het niet.

Geen centje pijn voor klassementsrenners

De klassementsrenners finishten allemaal ongeschonden in het peloton en hielden dezelfde achterstand in het klassement op geletruidrager Alaphilippe. Zij kunnen zich opmaken voor de eerste rit met aankomst bergop dinsdag met de beklimming naar Orcières-Merlette.

Pechvogel van de dag was Perez. De Fransman van Cofidis had aan het begin van de etappe voldoende punten veroverd om de bolletjestrui over te nemen van Cosnefroy, maar kwam in de afdaling van de derde beklimming, de Col de Leques, ten val en moest met een sleutelbeenbreuk opgeven.

