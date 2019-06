Frenkie de Jong: ’Het is ook snel gegaan’

„Ik heb nu een maand vakantie. Of ik die ook echt nodig heb, weet ik eigenlijk niet. Het is een heel lang seizoen geweest, maar het is ook snel gegaan. Als je prima presteert voel je niet dat het lang of zwaar is”, aldus de aanstaande FC Barcelona-speler.

„Maar nu de vakantie er is, vind ik het lekker dat ik me even kan opladen. Ik ga eerst op vakantie met mijn vriendin, dan weg met mijn broertje en mijn vrienden en daarna ga ik richting Barcelona.”

