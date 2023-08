LIVE Jumbo-Visma voorlopig 9e in ploegentijdrit Vuelta

De Ronde van Spanje is om 19.05 uur van start gegaan met een ploegentijdrit over 14,8 kilometer. De teamrace tegen de klok begint in de olympische haven van Barcelona en eindigt aan de voet van de Montjuïc, de beroemde heuvel van de Catalaanse stad. De laatste ploeg komt rond 20.45 uur over de finish.

Primoz Roglic (l.) en Jan Tratnik van Jumbo-Visma tijdens de teampresentatie. Ⓒ ANP/HH