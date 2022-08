’Conflict tussen Cillessen en Valencia houdt transfer op’

„NEC en Valencia waren er snel uit, wat wel opvallend is, want dat heb ik nog nooit meegemaakt met Spanjaarden”, zei technisch directeur Ted van Leeuwen bij ESPN, kort voor de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente. „Maar er is nu een conflict tussen enerzijds de speler en zijn zaakwaarnemer en anderzijds Valencia over de afhandeling van de transfer.”

NEC wilde Cillessen donderdag al presenteren, maar de persconferentie werd op het laatste moment afgelast. Ook vrijdag kon de beoogde presentatie niet doorgaan. De 33-jarige doelman, 63-voudig international van Oranje, stond in Nijmegen al wel op het veld. Cillessen mag zich echter nog altijd geen NEC’er noemen.

"Zeker zaterdag was het kantje boord of Jasper had al weer in het vliegtuig gezeten"

„Eigenlijk zijn wij geen partij en officieel mag ik er dus geen commentaar op geven”, aldus Van Leeuwen. „Maar ik heb niet het gevoel dat de speler en z’n zaakwaarnemer recht wordt aangedaan. Op het einde komt het altijd op geld aan. Als je vooraf iets afspreekt en dan de afspraken later weer verandert, kan ik me voorstellen dat één partij daar slechte gevoelens bij heeft.”

Cillessen brak door bij NEC en verhuisde in 2011 naar Ajax. Sinds 2016 speelt hij in Spanje; eerst bij FC Barcelona en de afgelopen drie jaar bij Valencia. Het contract van de keeper bij Valencia loopt nog een jaar door.

Van Leeuwen weet niet of de transfer van Cillessen alsnog rond komt. „Zeker zaterdag was het kantje boord of Jasper had al weer in het vliegtuig gezeten.”