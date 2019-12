‘Stomme vraag, natuurlijk kan AZ kampioen worden’

KEES KIST (67): ’Ik ben bang dat Stengs en Boadu naar Ajax gaan’

De Europees topscorer van het seizoen 1978/’79 (met 34 goals) veroverde in 1981 met AZ (toen nog AZ’67 geheten) de eerste landstitel uit de clubhistorie. Hij gelooft dat AZ zeker niet kansloos is om de derde schaal te winnen. ,,Als je aan het begin van het seizoen had gevraagd wie er kampioen zou worden, dan had ik volmondig Ajax gezegd. Maar de competitie vordert en vordert en zie wat er aan het ontstaan is”, legt de goalgetter uit

’AZ een stabiele ploeg’

,,Het wisselvallige van de afgelopen jaren is er vanaf, dít AZ is een stabiele ploeg geworden”, vervolgt de man die met Cruijff en Van Hanegem samenspeelde in Oranje. ,,Daarom geloof ik ook dat de titelstrijd tussen AZ en Ajax zal gaan. Ajax is een volwassen en doorgewinterde ploeg, hebben met Ziyech, Blind, Tadic en Van de Beek een hoop ervaring in huis. Het is voor AZ dus zaak om vandaag die pot te pakken. Dan zullen ze in Amsterdam toch zenuwachtig gaan worden.”

Om kampioen te worden, zo verzekert Kist, moet AZ in zijn ogen de herkenbare patronen van dit seizoen, zoals de Idrissi-Wijndal-tandem op de linkerflank, verder perfectioneren.

,,AZ is meer dan alleen Stengs, Boadu en Wijndal waar iedereen over praat. Ik vind keeper Bizot goed, maar Koopmeiners vind ik helemaal top. Teun zet de patronen uit, is het brein van de ploeg. En Idrissi steekt in een supervorm. Ik heb hem laatst bij PEC zien spelen en daar was hij ongelooflijk goed.”

Natuurlijk heeft hij als voormalig topspits speciaal oog voor Myron Boadu, de spits van het moment. ,,Boadu is ongrijpbaar, doet meestal dingen die je niet verwacht. Dat is het geheimzinnige aan die jongen. De klik die hij heeft met Stengs, zoals hij hem lanceert met steekballen, dát had ik met Nygaard. Ik ben bang voor AZ dat die jongens komende zomer worden opgehaald door Ajax, als vervangers voor Ziyech en Van de Beek. En als Ten Hag daar vertrekt, dan kan onze trainer (Arne Slot, red.) ook zomaar naar Ajax gaan. Ach, dat rotgeld speelt een veel te grote rol.”

SJAAK SWART (81): ’Uitgesloten dat AZ kampioen wordt’

Mister Ajax werd tussen 1957 en 1973 acht keer kampioen met Ajax en is ervan overtuigd dat de Schaal ook in 2020 in Amsterdam terechtkomt. ,,Het is uitgesloten dat AZ kampioen wordt”, zegt de buitenspeler van weleer. ,,Ze spelen hartstikke leuk voetbal en ze hebben een paar prachtige talenten, maar zij lopen nog wel tegen een paar tikkies aan”, aldus Swart.

Swart heeft zijn twijfels bij AZ

,,Niet alleen omdat ze jong zijn, ook omdat ze een paar zwakke plekken in het elftal hebben. Die Joegoslaven (Partizan Belgrado, red.) hadden hier in Den Haag gewoon met 1-6 moeten winnen. Dan had AZ uit de Europa League gelegen. Begrijp me niet verkeerd, prachtig hoor dat ze door zijn, maar normaal loopt het anders. Manchester United 2 heeft ook aangetoond dat je ze volle bak moet aanpakken.”

Dat het verschil nu nog maar drie punten is, baart Swart vooralsnog geen zorgen. ,,Het spel tegen Willem II was niet goed, maar de nederlaag ongelukkig. Ajax had tien tellen voor de penalty van Willem II zelf een strafschop moeten krijgen. Het zat even niet mee. Maar uiteindelijk komt het goed. Ik denk ook dat Ajax in Alkmaar wint, 1-3. Ik ben er zelf niet bij en ga niet op tv kijken ook.” Lachend: ,,Na Willem II en Valencia hebben ze straf.”

DAVID MENDES DA SILVA (37): ’De ranglijst liegt niet’

De Rotterdammer, die in 2009 een van de reserve-aanvoerders van Louis van Gaals stuntploeg was, onderbouwt zijn stelling dat AZ kampioen kan worden eenvoudig, met een blik op de stand. ,,Want de ranglijst liegt niet”, aldus de voormalige middenvelder. ,,AZ hijgt in de nek van Ajax. En waarom zou dat niet aan het einde van het seizoen kunnen, als je dat halverwege de competitie ook kunt?”

De eerlijkheid gebiedt hem wel te zeggen dat de tegenstander van vanmiddag in zijn ogen de titelfavoriet is. ,,Qua kwaliteit en collectief schat ik Ajax iets hoger in. Vooral omdat die selectie gewoon breder is. Voor Arne Slot wordt het cruciaal dat iedereen fit blijft”, weet hij uit eigen kampioenservaring. ,,Bij ons waren blessures destijds goed op te vangen, omdat veel basisspelers en reserves bijna gelijkwaardig waren. Behalve Mounir El Hamdaoui, die dat zo seizoen zó goed was en onvervangbaar leek. Gelukkig is hij het complete seizoen heel gebleven. Dat valt nu ook te hopen bij Calvin Stengs en Myron Boadu.”

Afwachten hoe Az met druk omgaat

En Mendes da Silva is benieuwd hoe AZ zich houdt in het mentale spel dat een titelstrijd onherroepelijk wordt. ,,Na de winterstop komt de druk er volle bak op. Nu is het leuk en aardig dat AZ veel wint, maar om de race vol te houden, moét je opeens alles winnen. Dat vraagt veel van spelers. Dus hoe het seizoen ook afloopt: het is voor de jonge jongens geweldig leerzaam.”