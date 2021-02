Scherpe kritiek uit eigen kring op scheidsrechtersbaas Dick van Egmond

,,Leider zijn is ook bij je mensen zijn. Ik ben zelf manager handhaving en toezicht. Dat doe ik samen met een collega. We hebben ongeveer tachtig man en wij hebben altijd tegen elkaar gezegd ‘er is niets groter dan het team, ook wij niet’. Als dat betekent, dat wij weg moeten, omdat het team beter functioneert met een andere leider. Dan moeten wij weg zijn. Trek deze lijn door. KNVB, maak eens een goede scan van je organisatie.”

Siebert vlagde afgelopen zaterdag bij Heracles Almelo-FC Groningen voor het laatst. Het liefst had hij afgesloten met een aanstelling voor Feyenoord-PSV, maar daaraan gaf Van Egmond geen gehoor. De manier waarop Van Egmond is omgegaan met zijn afscheid, vindt Siebert kenmerkend voor zijn wijze van leiding geven.

,,Op zaterdag heb je die wedstrijd. Je krijgt honderden appjes van collega’s, van mensen die je niet eens kent. Op maandagavond krijg ik een appje van Dick van Egmond, die me vroeg ‘zullen we morgen even bellen?’ Als je weet dat ik op zaterdag die wedstrijd heb, dan moet je even die aandacht geven. ‘Nick, succes, maak er wat moois van’. Zoiets. Op dinsdag hebben we met alle tussenpozen van stiltes door twee minuten met elkaar gesproken. Dat snijdt dwars door mijn hart heen. Ik heb over dit soort dingen ook met Eric Gudde (directeur betaald voetbal, red.) gesproken. Ik denk dat het vooral te maken heeft met hoe je je inleeft in je mensen. Wat kun je betekenen voor je mensen?”