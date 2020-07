Leeds United na zestien jaar terug in de Premier League

Leeds United heeft vijf punten voorsprong op West Bromwich, dat nog maar een wedstrijd te spelen heeft. De club van coach Marcelo Bielsa eindigt daarom altijd minimaal als tweede, een plaats die goed is voor promotie. Leeds gaat zondag op bezoek bij Derby County de ploeg van trainer Phillip Cocu.

De roemruchte club speelde in seizoen 2003-2004 voor het laatste in de Premier League. Leeds degradeerde toen na veertien seizoenen op het hoogste niveau waarbij het in 1992 zelfs landskampioen was geworden. De club degradeerde ook nog naar de League One, waarin het drie jaar speelde. Vorig seizoen greep de ploeg van Bielsa net naast promotie.