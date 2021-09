Onbegrip bij Pierre Gasly na contractverlenging Sergio Pérez bij Red Bull

De 25-jarige Gasly kwam in het half jaartje bij Red Bull amper uit de verf, maar heeft de smaak inmiddels weer te pakken. Zo won hij vorig jaar de race op Monza en finishte hij vorige week nog knap als vierde op Zandvoort. Mede daarom had Gasly stiekem gehoopt op een nieuwe kans. Ook omdat Pérez nog niet het niveau van Max Verstappen heeft kunnen benaderen bij Red Bull.

„Ik denk dat ik bij AlphaTauri tot nu toe het maximale uit de auto heb gehaald. Ik heb de afgelopen jaren meer laten zien, dan voordat ik bij Red Bull terechtkwam”, stelde Gasly, die bovendien liet weten dat hij het onbegrijpelijk vond dat Perez vorige week in Nederland tot Driver of the Day werd uitgeroepen. De Mexicaan finishte op Zandvoort als achtste nadat hij zijn kwalificatie een dag eerder nog lelijk had verprutst.

„Ik vraag me af waarom ik geen nieuwe kans heb gekregen”, aldus Gasly. „Er zijn gesprekken geweest en ik denk dat ze bij Red Bull erg blij zijn met mijn prestaties, maar ze hebben hun keuze gemaakt. Natuurlijk was dat een kleine teleurstelling voor me. Ik wil daar graag terugkeren, want ik wil rijden in een zo snel mogelijke wagen. Helaas heb ik de kans niet gekregen. Dat betekent echter niet dat dit in de toekomst niet alsnog kan gaan gebeuren.”

Gasly blijft ondanks zijn teleurstelling ambitieus. Hij verlengde deze week zijn contract bij AlphaTauri en hoopt dit seizoen historie te schrijven met de Italiaanse renstal. „Ik wil met hete team vijfde worden in het constructeurskampioenschap. Dat is nog nooit gelukt. De strijd met Aston Martin en Alpine wordt zwaar, maar het is niet onmogelijk om hen te verslaan.”