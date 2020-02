Spaanse media over uitschakeling Ajax: ’Pure Rock-’n-roll in Johan Cruijff ArenA’

Erik ten Hag ruziet met collega José Bordalas. Ⓒ ANP Sport

Getafe maakte donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA een einde aan het Europese avontuur van Ajax dit seizoen. Bij de laatste 32 van de Europa League frustreerde de club uit Madrid Ajax, en ging ruim door ondanks de 2-1 nederlaag. De Spaanse media zijn allemaal bijzonder lovend over de ploeg van trainer José Bordalas, die het flikte in de vijandige Johan Cruijff ArenA.