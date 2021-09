Terugkeer Formule 1 in Zandvoort ook in teken van ’silly season’ Mercedes-coureur Valtteri Bottas op weg naar Alfa Romeo

Door Lars van Soest

Valtteri Bottas (links) en Yuki Tsunoda (rechts) geven elkaar een boks. Ⓒ ANP/HH

ZANDVOORT - Het raceweekeinde in Zandvoort staat vooral in het teken van de terugkeer van de Formule 1. Toch wordt op het circuit aan de Noordzee ook veel gesproken over contracten en toekomstplannen. Het zogenaamde silly season is namelijk weer in alle hevigheid losgebarsten. Vooral Valtteri Bottas (32) kreeg het donderdag voor zijn kiezen.