Sparta beëindigt dramareeks, VVV op weg naar totale ineenstorting

Feest bij de spelers van Sparta. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De behendigheid waarmee de 1,97 meter lange Sparta-doelman Maduka Okoye diep in blessuretijd zich strekte richting de hoek en de bal uit zijn doel tikte was indrukwekkend. Dankzij de geweldige reflex van de 21-jarige Duitse Nigeriaan boekte Sparta Rotterdam in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo een bijzonder belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie (0-1). Sparta heeft nu weer een marge van negen punten tot de rode streep.