Belgische hockeybond: ’Mondiale verkiezing een farce’

„De Belgische hockeybond is heel teleurgesteld in de uitkomst van de FIH Hockey Stars Awards”, staat in een verklaring van de bond. „We hebben een ploeg die goud heeft gewonnen en in elke categorie meerdere genomineerden had. Toch wint het geen enkele award. Dat bewijst het falen van het verkiezingssysteem. We zullen met FIH samenwerken om in de toekomst tot een eerlijker systeem te komen.”

In de jaarlijkse verkiezing van beste hockeyer ter wereld moesten Alexander Hendrickx (tweede) en Arthur Van Doren (derde) het afleggen tegen Harmanpreet Singh, die met India brons pakte op het WK. Doelman Vincent Vanasch van de ’Red Lions’ eindigde in de verkiezing als tweede achter PR Sreejesh uit India en de Belgische bondscoach Shane McLeod kreeg minder stemmen dan zijn Indiase collega Graham Reid.

Vooral de fans stemden massaal op de genomineerden uit India. De publieksstemmen telden voor 25 procent mee voor het eindresultaat.

Marijne beste hockeycoach ter wereld in 2021, Annan tweede

Sjoerd Marijne is gekozen tot de beste hockeycoach ter wereld in 2021. In de jaarlijkse verkiezing van de internationale hockeyfederatie FIH kreeg Marijne bij de vrouwenploegen de meeste stemmen. Alyson Annan, die met de Nederlandse hockeysters olympisch goud pakte, eindigde als tweede.

Marijne (47) bereikte met de hockeysters van India de halve finales in Tokio. Zijn ploeg verloor daarin van Argentinië en moest het vervolgens in de strijd om het brons ook afleggen tegen Groot-Brittannië. Marijne stopte na de Spelen als bondscoach en keerde als clubtrainer terug in de hoofdklasse bij Tilburg. De Brabander volgde daar Jeroen Delmee op, die bondscoach van de Nederlandse mannen is geworden.

Opmerkelijk: De Goede grijpt mis

Marijne kreeg ruim 56 procent van de stemmen, Annan eindigde als tweede met 35 procent. In de verkiezing van hockeyster van het jaar moesten Eva de Goede en Frédérique Matla het afleggen tegen Gurjit Kaur uit India. De 25-jarige Kaur won met 46 procent van de stemmen, voor De Goede (bijna 20 procent) en Matla (13 procent). Maria Verschoor eindigde als zesde. Dat De Goede hier misgrijpt, mag ook opmerkelijk genoemd worden.

Opvallend genoeg gingen alle prijzen in de FIH-verkiezing naar India. Bij de mannen werd de Australiër Graham Reid, de bondscoach van India, gekozen tot coach van het jaar. De Indiase hockeyers pakten brons in Tokio. Harmanpreet Singh werd gekozen tot beste hockeyer ter wereld, voor de Belgen Alexander Hendrickx en Arthur Van Doren die met hun land olympisch kampioen werden. Ook de beste keeper en het grootste talent bij zowel de mannen als de vrouwen komen uit India.

De stemmen van de nationale bonden, vertegenwoordigd door de aanvoerders en coaches, telden voor 50 procent mee voor het eindresultaat. De uitslag werd verder gebaseerd op stemmen van internationale hockeyjournalisten (25 procent) en spelers en fans (samen 25 procent). Opvallend was vooral het hoge percentage publieksstemmen voor de hockeyers uit India. Zo kreeg Annan meer stemmen dan Marijne van de nationale bonden, maar de media en fans/spelers kozen vooral voor de bondscoach van het hockeygekke India.