Bayern München haalt met Cancelo concurrent voor Mazraoui en Blind binnen

„João is een speler waar we al een tijdje over nadenken omdat we zijn kwaliteiten zeer waarderen”, zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic. „Hij past optimaal in ons systeem met zijn aanvallende speelstijl en dynamiek, en zijn mentaliteit en ervaring passen heel goed in ons team.”

Cancelo wordt in München een belangrijke concurrent voor oud-Ajacieden Daley Blind en de geblesseerde Noussair Mazraoui. De Portugees kwam in de zomer van 2019 van Juventus over naar Manchester City en werd met die ploeg in 2021 en 2022 kampioen in Engeland. In die periode werd Cancelo ook opgenomen in het elftal van het jaar van de Premier League.

Cancelo belandde de afgelopen periode op een zijspoor bij manager Josep Guardiola en zat de afgelopen drie officiële duels van City op de bank. Eerder speelde Cancelo bij onder meer Benfica, Valencia en Internazionale.