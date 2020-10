Primoz Roglic: ’Jumbo-Visma zal in de Vuelta vaker voorin te zien zijn’

In plaats van te controleren trok de Nederlandse wielerploeg in de zevende etappe al vroeg ten strijde met de Amerikaan Sepp Kuss en Nieuw-Zeelander George Bennett in de kopgroep.

Roglic voorspelt dat Jumbo-Visma ook de komende etappes vaker voorin te vinden zal zijn. „We waren actief aan het racen met twee man voorop”, aldus de Sloveen. „Het was een andere rijstijl dan tijdens de Tour de France of de eerste week van de Vuelta. Ja, we willen ook de komende dagen zo actief zijn.”

Mede door de inspanning van Kuss wist zijn ploeggenoot Bennett ruim een halve minuut te pakken op het peloton, waardoor hij nu tiende in het algemeen klassement staat. „Hoe dichter we George bij de top kunnen brengen, hoe beter”, klonk Kuss tevreden. „Zeker richting de zware bergritten die nog komen.”

Of de twee renners van Jumbo-Visma nog aan de dagzege dachten? „Er stond te veel tegenwind om de vijf koplopers in de laatste kilometers terug te halen”, zei de Amerikaan. „Voor mij en George was het niet de ideale finish.”

