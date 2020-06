Niki Terpstra bedankt voor steun: 'Eerste stappen herstel goed verlopen’

De 36-jarige Nederlandse coureur van Total Direct Énergie kwam vorige week dinsdag zwaar ten val bij een trainingsrit. De verwachting is dat hij over een maand of drie weer aan wedstrijden kan meedoen.

Terpstra kwam tijdens een trainingsrondje om het Markermeer hard ten val. Hij moest plotseling uitwijken en knalde op een rotsblok. Daarbij liep hij een hersenschudding op, een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben, een klaplong en een kneuzing in zijn onderrug. Terpstra werd opgenomen op de intensive care van het VUmc in Amsterdam en verhuisde een dag later alweer naar een afdeling met normale zorg.

„Dankzij de adequate hulpverlening ter plaatse en de goede zorg in het ziekenhuis zijn de eerste stappen in het herstel goed verlopen”, laat Terpstra weten. „Daardoor kon ik zondag al terug naar huis om voort te herstellen in mijn thuisomgeving.”