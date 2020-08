Kenny Tete gelooft in stunt met Lyon: ’Nog maar twee wedstrijdjes winnen’

Memphis Depay springt op de rug van Kenny Tete nadat Olympique Lyon Manchester City heeft uitgeschakeld. Ⓒ FOTO AFP

AMSTERDAM - Zijn inbreng in de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City bleef beperkt tot zestien minuten. Maar dat maakte de blijdschap van Kenny Tete er niet minder om. De Nederlandse verdediger van Olympique Lyon is pas 24 lentes jong, maar kan woensdagavond ten koste van Bayern München al de tweede Europese finale in zijn carrière bereiken. „Hoe mooi zou dat zijn?”, dagdroomt de Amsterdammer, die fitter lijkt dan ooit.