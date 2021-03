PSV-keeper Lars Unnerstall op weg naar FC Twente

„We spreken vanmiddag met Unnerstall. We hopen er samen uit te komen”, aldus technisch manager Jan Streuer van FC Twente. „Voor ons zou Unnerstall een geweldige keeper zijn en een goede opvolger voor Drommel, die heeft aangegeven dat hij wil vertrekken komende zomer. We kunnen niet tot juni of juli gaan zitten wachten tot hij daadwerkelijk vertrokken is, want dan zijn alle doelmannen, die we op het oog hadden, niet meer beschikbaar. Daarom hopen we met Unnerstall nu al zaken te kunnen doen.”

Voor Unnerstall is FC Twente een ideale volgende werkgever. De Duitser is bezig een huis te bouwen in zijn geboorteplaats Ibbenbüren, net over de grens bij Enschede, dat ligt tussen Rheine en Osnabrück.

Plaatsmaken

Unnerstall is bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV, dat de Duitse goalie in 2018 transfervrij overnam van VVV-Venlo. Daar maakte hij een geweldige indruk gedurende zijn eerste seizoen in Nederland. De voormalige doelman van Schalke 04 speelde eerst nog een jaar op huurbasis voor VVV, waarna hij vorig seizoen de concurrentie aanging met Jeroen Zoet. De toenmalige PSV-trainer Mark van Bommel koos in eerste instantie voor Zoet, maar in de herfst na een reeks tegenvallende resultaten viel de keuze alsnog op Unnerstall. De Duitser bleef de rest van het seizoen eerste keeper en zag Zoet afgelopen zomer vertrekken naar La Spezia.

Unnerstall moest toch weer plaatsmaken, omdat de nieuwe trainer Roger Schmidt een meevoetballende keeper wilde hebben en Yvon Mvogo werd gehuurd van RB Leipzig. Die doelman maakt een matige indruk dit seizoen en is mede debet aan de gebrekkige defensieve balans van PSV, maar toch houdt Schmidt vast aan Mvogo.