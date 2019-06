Geen keeperswissel voor Oranje bij strafschoppen

Tijdens het WK van 2014 verraste toenmalig bondscoach Louis van Gaal vriend en vijand door Jasper Cillessen naar de kant te halen, nog voordat de strafschoppenserie tijdens de kwartfinale tegen Costa Rica begon. Tim Krul kwam in het veld en werd uiteindelijk de held van de avond.

Tegen Engeland moest Oranje een penalty incasseren. Cillessen leek wat vroeg een hoek te kiezen, waardoor Marcus Rashford gemakkelijk raak schoot vanaf elf meter. Een gekke vraag was het dan ook niet, of Koeman van plan was een zelfde soort truc uit te halen als Van Gaal destijds deed. „Als het aankomt op strafschoppen ga ik Jasper niet wisselen”, aldus Koeman. „Ik weet dat hij het kan, dat bewijst hij ook als wij erop oefenen.”