Onweer en regen teisteren Keuken Kampioen Divisie

PEC Zwolle kan in het duel promoveren naar de Eredivisie, als het ten minste een punt haalt.

Zwolle kan nog geen kampioen worden. Daarvoor komt ook Heracles Almelo nog in aanmerking.

Meer wedstrijden hebben of hadden vrijdag last van het slechte weer. Ook Telstar - VVV-Venlo werd onderbroken. Verder begon het duel tussen FC Dordrecht - Jong AZ ruim een kwartier later, ook omdat er onweer was.