Timon Wellenreuther ruilt Willem II in voor Anderlecht

Of dat transfervrij gaat gebeuren, is nog de vraag, omdat Wellenreuther verzuimd heeft zijn aflopende contract op te zeggen. Daardoor is zijn contract automatisch met een jaar verlengd en zou Willem II alsnog een vergoedingssom kunnen vragen.

Na het vertrek van Davy Roef naar AA Gent en het afzwaaien als actief doelman van Frank Boeckx had Anderlecht versterking nodig voor de keepersposities. Wellenreuther (24) heeft drie seizoenen onder contract gestaan bij Willem II. Daarvoor speelde hij voor Schalke 04, waarvoor hij acht duels in de Bundesliga speelde, en op huurbasis voor Real Mallorca in de Segunda Division.

Het hoogtepunt van de periode bij Willem II voor Wellenreuther was de halve finale van de KNVB-beker vorig seizoen tegen AZ, toen de goalie drie van de vijf strafschoppen stopte in de penaltyreeks en zo Willem II een plek in de finale bezorgde.