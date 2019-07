Europa League lijkt nog ver weg voor AZ

In het thuisduel in de tweede voorronde speelden de Alkmaarders gelijk tegen BK Häcken. AZ was de hele wedstrijd door de betere ploeg, meer wist het Zweedse doel niet te vinden: 0-0. Volgende week donderdag is de return in de Zweedse stad Göteborg.

Vorig jaar liet AZ zich in de tweede voorronde van de Europa League verrassen door FC Kairat uit Kazachstan. Met Häcken troffen de Alkmaarders nu een ingespeelde ploeg, die halverwege het seizoen in Zweden op de vierde plaats staat. De grootste kansen in Alkmaar waren ook voor de club van aanvoerder Rasmus Lindgren (oud-speler van onder meer Ajax en FC Groningen).

Ahmed Yasin schoot de bal enkele minuten voor rust op de bovenkant van de lat. AZ wist zelf bar weinig te creëren. In vergelijking met vorig seizoen is het Alkmaarse elftal vrijwel ongewijzigd. Owen Wijndal speelde tegen Häcken op de plek van linksback Thomas Ouwejan, die nog niet helemaal fit is. Albert Gudmundsson kreeg voorin naast spits Myron Boadu de voorkeur boven Oussama Idrissi, die deze zomer actief was op de Afrika Cup.

Op aangeven van Wijndal kon Calvin Stengs in de 65e minuut vrij uithalen, maar de vleugelspits trapte de bal recht op de keeper af. Uit de tegenaanval was Häcken gevaarlijk via Daleho Irandust, die op de voeten van AZ-keeper Marco Bizot schoot. Als invaller zorgde Idrissi in de slotfase nog voor de nodige dreiging, maar AZ kon het verschil niet maken.