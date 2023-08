Dominante Femke Bol naar finale 400 horden, ook Nadine Visser soepel door

De 23-jarige Amersfoortse is de grote favoriet voor de wereldtitel bij afwezigheid van de geblesseerde olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone. Ze won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar het begeerde mondiale goud ontbreekt nog. Ze liep deze zomer een Europees record van 51,45 en is met die tijd veruit de snelste van dit jaar in de wereld.

Bol gaf maandag na de series, waarin ze al de snelste van het veld was, aan dat ze het drama van afgelopen zaterdag in de finale van de 4x400 meter gemengde estafette had afgesloten. Door haar bizarre struikeling in de laatste meters voor de finish verspeelde de Nederlandse ploeg een bijna zekere gouden plak. Ze hield wat blauwe plekken over aan de val, maar die hinderen haar gezien haar dominante optredens tot dusver niet.

Tekst gaat verder onder de video

Cathelijn Peeters wist de finale van de 400 meter horden niet te halen. De 26-jarige atlete uit Vught eindigde in haar heat van de halve finale als vijfde in 54,63 en die klassering was niet voldoende. Het toernooi is nog niet voorbij voor haar. Peeters maakt ook deel uit van de ploeg op de 4x400 meter estafette die later in de week in actie komt.

Visser

Nadine Visser plaatste zich ogenschijnlijk soepel voor de halve finales van de 100 meter horden. De Nederlands recordhouder eindigde in haar heat als tweede in 12,68 seconden, goed voor een vervolg in het toernooi. Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto-Rico won in 12,50. De halve finales zijn woensdagavond.

Nadine Visser plaatst zich voor de halve finale op de 100 meter horden. Ⓒ Getty Images

Visser kende geen vlekkeloze aanloop naar de WK. De 28-jarige Noord-Hollandse kreeg weer last van haar hamstrings na de Diamond League in Stockholm in juli. Het betekende dat ze moest revalideren in een periode waarin ze juist wedstrijden had willen lopen. Haar optreden in de series gaf haar toch wel een goed gevoel. „De race voelde mooi beheerst, maar ik had wel op een iets betere tijd gehoopt. In de halve finales moet het echt sneller”, zei ze. „De opdracht was om ontspanning te houden, omdat ik soms op de laatste horden wat kan verkrampen. Maar het was misschien iets te relaxed. Het mag wel wat feller.”

Tekst gaat verder onder de video

Van haar hamstrings had ze geen last, zei de tweevoudig Europees kampioene op de 60 meter horden indoor. „Ik maak me alleen zorgen als ik wat voel en dat was nu niet zo. Ik voelde onlangs wel weer wat tijdens de training, maar het trok weer weg. Nu neem ik een ijsbad en laat ik me behandelen om zo goed mogelijk te herstellen.”

Tjin A-Lim

Maayke Tjin A-Lim wist ook door te dringen tot de halve finales. Ze eindigde weliswaar als vijfde in haar heat, maar haar 12,92 was snel genoeg om als een van de vier tijdsnelsten het veld in de halve finales aan te vullen. De Nigeriaanse Tobi Amusan, regerend wereldkampioene, won de serie in 12,48.

Bekijk ook: Sifan Hassan door verwachte hitte later in actie op 5000 meter WK

De 25-jarige Tjin A-Lim stond in maart al in de finale van de Europese kampioenschappen indoor, maar baarde vooral deze zomer opzien door haar persoonlijk record te verbeteren tot 12,66 en zich met die tijd te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs.

Bekijk hier de heat van Maayke Tjin A-Lim