Noorse club Tromsø komt met bijzonder shirt op voor mensenrechten

Tromsø, de nummer 12 van de hoogste klasse in Noorwegen, wil hiermee aandacht vragen voor de schendingen van de mensenrechten in het land dat volgend jaar het WK organiseert.

„We kunnen niet doen alsof voetbal en politiek niets met elkaar te maken hebben en we mogen nooit de andere kant op kijken als sommigen ons prachtige spel gebruiken om mensenrechtenschendingen te overschaduwen”, staat te lezen op de website van Tromsø. „We kunnen dit samen veranderen.”

’Sportwashing’

De Noorse club roept Qatar en wereldvoetbalbond FIFA op te stoppen met zogeheten ’sportwashing’, het gebruiken van grote sporttoernooien om de reputatie van een land of organisatie op te vijzelen. „Stop sportwashing. Houd de sport schoon.”

De spelers van het Noorse elftal vroegen eerder ook al aandacht voor de mensenrechten. Ⓒ ANP/HH

De landen in Noord-Europa hebben zich de afgelopen jaren al vaak uitgesproken tegen het WK in Qatar, vooral vanwege de omstreden situatie van de gastarbeiders die daar werken aan de stadions. Noorwegen neemt een voortrekkersrol in de protesten. De nationale ploeg voerde eerder ook al actie bij diverse interlands.

Tromsø riep de Noorse bond begin dit jaar op om het WK te boycotten. Afgelopen zomer hield de bond een online-congres over dit onderwerp. Een meerderheid van de afgevaardigden uit het Noorse voetbal stemde toen tegen een boycot. Noorwegen wist zich uiteindelijk ook niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. De ploeg van topspits Erling Haaland eindigde als derde in de poule, achter het Nederlands elftal en Turkije.