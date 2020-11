Vitesse blijft bovenin meedraaien na zege op Fortuna Sittard

Vitesse-trainer Thomas Letsch had er na het tweede puntenverlies van het seizoen (het 1-1 gelijkspel tegen FC Groningen) voor gekozen om het systeem te handhaven, ook al was hij in Groningen na rust overgeschakeld naar een systeem met vier verdedigers. Om de rol van Riechedly Bazoer, die zijn tweede wedstrijd schorsing uitzat, in te vullen, koos Letsch ditmaal niet voor de gelouterde Tomas Hajek maar voor de 18-jarige Enzo Cornelisse.

Lef

Het getuigde van lef, dat Letsch het aandurfde met een zo jonge speler op die positie. Al was het geen onlogische keuze, omdat de zoon van oud-prof Tim Cornelisse meer de eigenschappen heeft om die scharnierpositie tussen verdediging en middenveld in te vullen dan de pure verdediger Hajek. Die schoot tekort in balbezit en het doorschuiven naar het middenveld en dat zijn aspecten die de uitgekookte tiener meer in zijn spel heeft.

Cornelisse kwam uitstekend voor de dag in de Gelredome, waarbij opviel dat hij niet alleen in balbezit maar ook verdedigend zijn mannetje stond. Zo won hij doodleuk kopduels van de boomlange Fortuna-spits Sebastian Polter.

Eenzijdig

Er ontwikkelde zich een eenzijdig duel in de Gelredome, waar Vitesse de wedstrijd domineerde en Fortuna Sittard achterover leunde en er af en toe op de counter uitkwam. Vitesse had alle moeite met de stugge tegenstander en wist zich slechts met de grootst mogelijke moeite een weg door de vijandige linies te banen.

Er waren wat kansen en schietkansen voor Matus Bero, Oussma Tannane, Maxi Wittek en Armando Broja, maar Fortuna Sittard-doelman Yanick van Osch hield zijn doel eenvoudig schoon. De grootste kansen waren nog voor het counterende Fortuna via Emil Hansson. Met name de tweede kans van de Zweed halverwege de tweede helft bood perspectief. Hansson ging alleen op het Vitesse-doel af, maar Vitesse-doelman Remko Pasveer redde bekwaam in de één-tegen-éénsituatie.

Extra spits

Met Oussama Darfalou als extra spits voor middenvelder Sondre Tronstad ging Vitesse op jacht naar de winnende treffer. Het bleek een gouden zet van Letsch, want het was Darfalou die de ban brak door een corner van Tannane in te koppen. Fortuna, dat zich helemaal had ingesteld op het voorkomen van goals, moest omschakelen naar de aanval, maar het was Vitesse dat direct een tweede grote kans kreeg. Lois Openda ging alleen op het Fortuna-doel af, maar Fortuna-doelman Yanick van Osch redde voortreffelijk in de één-tegen-éénsituatie.

Letsch herstelde zijn bouwwerk door met Thomas Bruns voor Openda weer een middenvelder terug te brengen in de ploeg om zo de slotfase door te komen.

Armando Broja stelde met een tweede goal de drie punten definitief veilig. De vijfde seizoenstreffer van de Engelsman met Albanese roots, die vorige week met een misser voor open doel zo ongelukkig was tegen FC Groningen.

Bekijk ook de uitslagen en de stand in de Eredivisie.