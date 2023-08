WK-opponent heeft geen geheimen voor Andries Jonker

Want wat de informatievoorziening betreft zit het wel goed, vertelde de bondscoach in het krappe perszaaltje dat door de massale belangstelling van de internationale media bijkans uit haar voegen barstte.

Bekijk ook: Leeuwinnen treffen met Spanje tikkende tijdbom na massale muiterij

,,We hebben vier speelsters met een Spaanse ‘geschiedenis’ rondlopen”, legde Jonker uit. ,,Merel van Dongen (verdedigster van Atletico Madrid, red.) speelt er inmiddels vijf jaar, ze kent alles en iedereen. Stefanie van der Gragt heeft twee jaar voor Barcelona gespeeld, Lieke Martens vijf jaar.”

Damaris

En natuurlijk, zo vulde de coach aan, heeft Damaris als voormalig (jeugd-)international van Spanje, de middenvelder beschikt zelfs over een Spaans paspoort, de meeste kennis in huis. ‘Dama’ speelde één oefenduel voor het geboorteland van haar vader, een Bask uit Guernica.

,,Natuurlijk hebben we met hen over Spanje gesproken, heeft onze scouting de ploeg uitgebreid bekeken en hebben mijn staf en ik de tegenstander geanalyseerd. We kunnen wel een klein boek over die ploeg schrijven. Spanje heeft geen geheimen meer voor ons.”

Giftig teamklimaat

De ploeg van Jonker wordt geprezen om haar homogeniteit. En die eenheid is ver te zoeken bij de Spaanse selectie, waar vijftien speelsters tien maanden geleden in opstand kwamen tegen bondscoach Jorge Vilda, die werd verweten een giftig teamklimaat te hebben gecreëerd. Dat Vilda naast bondscoach ook de sportief-directeur van de Spaanse voetbalbond is en dus zichzelf moet beoordelen, verklaart wellicht waarom hij nog steeds als coach voor de nationale ploeg staat.

,,Ik heb meegekregen dat er beleidsmatig één en ander speelt, maar ik ken de ins en outs niet, dus kan ik er ook niks over zeggen”, hield Jonker zich op de vlakte.

De Oranje-coach kijkt liever naar zijn eigen selectie: ,,Ik denk dat wij een prima sfeer in het team en de staf hebben, dat iedereen met elkaar wil en kan opschieten. Waarbij we elke dag het beste uit onszelf proberen te halen. Daarin zijn we positief-kritisch op elkaar. Als dat helpt is dat meegenomen. Dat zullen we morgen op het veld gaan zien.”

Team

Vilda zelf ontweek alle vragen over zijn ‘problemas’ met het gros van zijn speelsters, die sterk verdeeld zijn. Of het nu over het restantje afwezige muiters ging, of over de keuze van Egurrola om voor Nederland uit te komen. Met een stalen blik: ,,Ik praat alleen over de 23 speelsters die hier wel zijn.”

Bondscoach van Spanje, Jorge Vilda Ⓒ ANP/HH

Daniëlle van de Donk is vrijdag ook niet van de partij, maar dat heeft met een schorsing te maken die zij opliep in het duel met Zuid-Afrika, waarin de speelster van Olympique Lyon haar (fatale) tweede gele kaart ontving. ,,Het is duidelijk dat er maar één Daniëlle van de Donk is, een speelster met specifieke kwaliteiten. Ze heeft niets voor niets een berg aan prijzen gewonnen en rond de 150 interlands gespeeld. Maar er komt een oplossing. En die oplossing zal een andere kwaliteit met zich meebrengen.”

Vervanger

Daarmee gaf de coach onbewust aan dat Egurrola haar vervanger zal zijn. De speelster van Olympique Lyon is verdedigender ingesteld dan Van den Donk, maar wel bijzonder kopsterk. De jonge Wieke Kaptein is als speelster meer te vergelijken met de ontbrekende Van den Donk. ,,Je mist wat, maar er komt ook weer wat ‘anders’ voor terug. Ik prijs me gelukkig dat wij inmiddels ook meer dan elf goede spelers in de selectie hebben rondlopen”, aldus Jonker.