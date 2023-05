Arsenal pijnigt Chelsea en legt druk weer bij Manchester City

In de voorgaande vier duels in de Premier League was Arsenal niet tot winst gekomen. Van Manchester City werd verloren, tegen Southampton, West Ham United en Liverpool werd gelijkgespeeld.

In de 18e minuut kwam Arsenal op voorsprong. De Noor Martin Ødegaard schoot via de onderkant van de lat raak, na een breedtepass van Granit Xhaka. Na een half uur liep de Londense formatie verder uit. Opnieuw werd Ødegaard vrijgespeeld door een breedtepass van Xhaka en opnieuw schoot hij onberispelijk in. Weer enkele minuten later was het al 3-0. Gabriel Jesus kon van dichtbij inschieten, nadat de verdedigers van Chelsea de bal maar niet weg kregen.

Na ruim een uur was het de beurt aan Chelsea om te scoren. Dat deed uitgerekend Noni Madueke. De voormalige aanvaller van PSV controleerde de bal goed na een dieptepass van Mateo Kovacic en rondde beheerst af. Het was zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club.

Ziyech

Hakim Ziyech viel in de 79e minuut in bij Chelsea. De club heeft, in Premier League en Champions League, inmiddels zes wedstrijden op rij verloren.