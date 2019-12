Ontslag Van Bommel laat zich voelen bij PSV

Ernest Faber (l) en de toenmalige hoofdtrainer Mark van Bommel in betere tijden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Over tweededivisionist GVVV, bekertegenstander van vanavond en de ploeg waar oud-prof Berry Powel (39) in de spits loopt, ging het op De Herdgang geen seconde. Het ontslag van trainer Mark van Bommel dreunt in alle geledingen binnen PSV nog na. Rondom de eerste persconferentie van interim-trainer Ernest Faber was de sfeer bedrukt. De club heeft een flinke jas uitgedaan.