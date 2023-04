Verbruggen over return tegen AZ in Nederland: ’Heb al veel aanvragen voor kaartjes gekregen’

In aanloop naar de thuiswedstrijd van Anderlecht tegen AZ stond hij al in de schijnwerpers, en ook achteraf stonden de cameraploegen voor hem in de rij. De sterke prestaties van Verbruggen – in maart ook opgeroepen voor Oranje – brengen heel wat media-aandacht met zich mee. „Ik probeer het langs me heen te laten glijden, maar ik ben wel dankbaar voor hoe alles loopt en met wat ik allemaal mag doen dit seizoen”, zegt Verbruggen zelf. „Complimenten zijn natuurlijk leuk, maar ik blijf nuchter.”

De dubbele confrontatie met AZ heeft voor Verbruggen een extra cachet door zijn nationaliteit. „Normaal gesproken ben je als Nederlander voor de Nederlandse teams in Europa, maar nu even helemaal niet”, vertelt hij. „Ik was benieuwd hoe het zou zijn om tegen een ploeg uit eigen land te spelen. Ik heb me misschien niet echt kunnen laten zien aan het Nederlandse publiek omdat ik niet zo veel werk had, maar dat is ook wel een keer lekker. Ik hoef echt niet per se uit te blinken. Als we winnen, is dat prima.”

Bekijk ook: AZ beleeft pijnlijke avond in Conference League en verliest bij Anderlecht

Verbruggen oog in oog met Yukinari Sugawara van AZ Alkmaar. Ⓒ ANP/HH

Knallen in Alkmaar

Het verschil tussen Anderlecht en AZ zat hem in de heenwedstrijd vooral in de efficiëntie. „Als je in het laatste derde van het veld komt, dan telt in grote mate de creativiteit en individuele kwaliteit”, klinkt het. „Die is er bij ons, kijk maar naar het geweldige doelpunt van Ashimeru.” Verbruggen is de laatste om te beweren dat de buit al binnen is. „We zijn nog niet overdreven enthousiast en hebben nog geen moment gedacht dat we al met één been in de halve finales staan. We gaan naar Alkmaar om te knallen en met het gevoel dat het weer 0-0 staat. Er is nog niks gewonnen.”

Misschien kan Verbruggen zich in de terugwedstrijd wel laten gelden. AZ zal dan alleszins moeten komen, gezien zijn 2-0-achterstand. „Het wordt mijn eerste wedstrijd op Nederlandse bodem”, blikt de doelman vooruit. „Ik heb al veel aanvragen voor kaartjes gekregen. Het is superleuk om de steun van vrienden en familie te voelen.”

Bron: Het Nieuwsblad