Advocaat: ’Wij hadden de controle niet’

De Rotterdammers kwamen na een strafschop van Berghuis op voorsprong, maar na negentig minuten stond er een gelijkspel op het scorebord: 1-1. „Het was een moeizame wedstrijd”, begint Advocaat zijn analyse tegen Fox Sports.

„De wil was er en de instelling was goed, maar we leden onnodig veel balverlies. We wachtten te vaak en te lang om een beslissende pass te geven”, zegt Advocaat. „Wij hadden nooit echt de controle en brachten ze daardoor in stelling. Voor de tegenstander is het makkelijk. Zij hoeven alleen maar te wachten, met snelle jongens voorin.”

De Kleine Generaal gaf toe dat er niet meer dan een gelijkspel in zat en „maakt geen probleem” van de fitheid van zijn ploeg. Het uitzicht op overwintering in de Europa League is na de puntendeling wel een stuk verder uit zicht. „Die is weg ja”, zegt de trainer.

Bekijk ook: Eerste droom Advocaat al bijna in rook op

Berghuis

Advocaat kon zich neerleggen bij de 1-1, Berghuis daarentegen niet. „Bij die counter stonden we niet goed. Dat hebben we vaker. We lieten ons door hun snelheid verrassen en zelf waren we voorin slordig.”

Feyenoord kwam in de eerste helft sterk voor de dag, maar de energie leek in het tweede bedrijf met de minuut steeds harder weg te ebben. „Dat gevoel had ik wel ja”, zegt Berghuis daarover. „We kwamen niet meer van eigen helft af en lieten ons te veel naar achter duwen. Af en toe durven we niet naar voren te stappen. De trainer hamert erop dat we vooruit verdedigen en dat lukte tweede helft niet.”

Ondanks de teleurstelling, houdt Berghuis vertrouwen in overwintering. „Thuis winnen van Rangers en dan ziet de wereld er weer anders uit.”

Bekijk ook: Europese overwintering Feyenoord verder uit zicht