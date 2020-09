’Ansu Fati neemt voortouw in FC Barcelona-revolutie van Ronald Koeman’

Ronald Koeman kan terugkijken op een uitstekend trainersdebuut bij FC Barcelona met dankzij een prima optreden van het supertalent Ansu Fati. Ⓒ AFP

Trainer Ronald Koeman maakte zondagavond met FC Barcelona een vliegende start in de Spaanse competitie. De Catalaanse club versloeg Villarreal in Camp Nou met 4-0 mede dankzij twee treffers van Ansu Fati, het 17-jarige supertalent. Reden voor sportmedium AS om te spreken van een revolutie: ’Ansu Fati gaat voorop in Koemans revolutie’, valt te lezen.