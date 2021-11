Louis van Gaal: ’Ervaring van Jasper Cillessen gaf de doorslag’

Dat zei de bondscoach van het Nederlands elftal tegen de NOS.

„Jasper heeft zichzelf op de trainingen fantastisch gepresenteerd en hij heeft ervaring op dit niveau”, aldus Van Gaal, die vorige week nog aangaf dat Mark Flekken achter de inmiddels met een blessure afgehaakte doelman Justin Bijlow de tweede keuze was. „Maar ik zeg er altijd ’op dit moment’ bij. Dit zijn geen leuke gesprekken voor een coach. Flekken had mijn woorden vorige week natuurlijk ook gehoord. En hij verdiende het ook om te spelen. Ervaring gaf de doorslag.”

Van Gaal liep zondag een heupblessure op en bekijkt het duel met de Noren vanuit zijn rolstoel in een skybox. „Wat ik vroeger aan mijn assistenten overliet, op de tribune zitten om overzicht over het veld te hebben, doe ik nu zelf”, zei de bondscoach. „Ik ben er opgekomen om in de skybox te gaan zitten omdat ik er anders tien minuten over zou doen om in de kleedkamer te komen. Dan mis ik het belangrijkste coachmoment, namelijk in de rust. Daarom hebben we gekozen voor deze oplossing.”

Bergwijn en Malen

Steven Bergwijn krijgt rechts voorin de voorkeur boven Donyell Malen, die zaterdag tegen Montenegro nog basisspeler was. Van Gaal: „Ik vond dat Malen de rechterspitspositie verkeerd invulde, Bergwijn deed dat daarna een stuk beter.”

Oranje plaatst zich bij een gelijkspel of overwinning voor het WK. „Je ziet de gespannen gezichten, ook bij de spelers. Als we verliezen zijn we hoogstwaarschijnlijk overal uit. Maar mijn gevoel is goed, op basis van de trainingen. Ik denk dat Noorwegen de eerste fase achterover zal leunen. Wij moeten dan wat zorgvuldiger met de bal omgaan dan tegen Montenegro”, besloot Van Gaal.