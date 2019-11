’Verrassende comeback Luis Enrique’

De Spaanse voetbalbond heeft het nieuws niet bevestigd, maar heeft voor dinsdag een persconferentie aangekondigd van voorzitter Luis Rubiales en sportdirecteur José Francisco Molina.

Moreno, die de assistent was van Luis Enrique, kreeg de functie van bondscoach in juni en had hem ook al in de maanden daarvoor vervangen. Na de 5-0-zege op Roemenië maandagavond verscheen de bondscoach niet op de persconferentie en wilde hij geen vragen van de media beantwoorden. Volgens El Mundo heeft Moreno in tranen afscheid genomen van de spelers. Het Spaanse elftal heeft zich onder Moreno overtuigend geplaatst voor het EK van 2020.