Koeman spreekt zich uit over Berghuis en Dest

„Ik heb hem gezegd dat het niet slim is”, zei Koeman over de elleboog die de Feyenoord-captain in het slot van het duel uitdeelde aan doelman Etienne Vaessen. „En het is niet de eerste keer bij hem, dat klopt”, verwees de coach naar de doldrieste tackle die Berghuis anderhalve maand geleden maakte op AZ-middenvelder Teun Koopmeiners.

Niet verstandig

„Dat hij dat tikkie gaf, is niet verstandig. Maar het was voor mij geen reden om daarom een streep door zijn naam te zetten. Anders was hij hier niet geweest”, lichtte Koeman toe. De keuzeheer vertelde ook niet teleurgesteld te zijn in de keuze van Sergiño Dest om de Amerikaanse ploeg te verkiezen boven het Nederlands elftal. „Mijn informatie is dat hij anderhalf jaar geleden nog als rechtsbuiten in Ajax A1 speelde. Dus zijn ontwikkeling is de laatste tijd snel gegaan. Dat hij het bij Ajax zo goed doet als rechtsback, is een verrassing.”

Met de keuze van Mohamed Ihattaren voor Oranje was de bondscoach natuurlijk wel blij. „Het is niet zo dat hij daardoor automatisch een plek in de selectie krijgt, die moet hij natuurlijk wel verdienen. Maar hij is één van de jongeren met potentie die we volgen.” In dat kader lichtte Koeman ook de selectie van de AZ’ers Calvin Stengs en Myron Boadu toe.

Lach

„Het is snel gegaan voor beiden, en ze zullen wel een stukje spanning hebben nu ze zich bij Oranje mogen melden”, lachte de bondscoach. „Maar ze zijn er aan toe. Ik had goede hoop dat Donyell Malen deze kwalificatiedubbel zou halen, maar nu dat niet zo is, kijk je verder. Myron en Calvin kennen natuurlijk veel spelers uit de Eredivisie en vanuit de jeugdteams van de KNVB. Ze kwamen binnen met een lach op hun gezicht. Laten we dat zou houden.”