Entree Patrick Kluivert in voetbalcircus: ’Trots dat ik bij deze prachtige club aan de slag kan’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Patrick Kluivert arriveert in Turkije. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Welkom in het voetbalgekke Turkije! Patrick Kluivert (47) ondervond – ondanks een aantal jaren in de relatieve luwte – in Istanbul aan den lijve dat zijn populariteit nog altijd ongekend is. De Turken die hem op de luchthaven, bij het hotel en de club opwachtten, zijn trots dat de voormalig speler van onder meer Ajax, AC Milan, FC Barcelona en Oranje de nieuwe trainer is van Adana Demirspor. „En ik ben trots dat ik bij deze prachtige club aan de slag kan”, zegt de 79-voudig international.