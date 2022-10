Bij Liverpool geslachtofferde Mignolet nu held in de Champions League

De geroutineerde Belg moest in 2017 bij Liverpool nog plaats maken voor Loris Karius, die in de Champions League-finale van dat seizoen meermaals gruwelijk blunderde. Woensdag noteerde hij negen reddingen in de Spaanse hoofdstad. Eerder had hij er al drie tegen Bayer Leverkusen, vier tegen FC Porto en vijf thuis tegen Altético. Daarmee staat de teller op 21 reddingen, terwijl hij nul goals incasseerde.

Ook qua de zogenaamde expected goals blinkt de Brugge-goalie uit. Hij voorkwam volgens de rekenmodellen al zeker vijf goals. Oud-Ajacied André Onana van Internazionale is de tweede in dat klassement met het voorkomen van 3,5 expected goals. Daarbij moet worden aangetekend dat de Kameroener er wel al vijf doorliet.

Mignolet genoot van zijn team en zijn optreden in Wanda Metropolitano. „Ik had al heel mooie herinneringen aan dit stadion, want ik won hier de Champions League met Liverpool (in 2019, red.), maar dit staat zeker en vast op twee in het lijstje van mooiste momenten in mijn carrière.”