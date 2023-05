Play-offs om promotie: Almere City tegen Eindhoven, Willem II treft VVV

Willem II begint de play-offs tegen VVV-Venlo, dat als zevende is geëindigd. De ploeg uit Venlo bleef in de laatste wedstrijd van de competitie op 1-1 steken tegen Jong FC Utrecht. De winnaar van het treffen tussen Willem II en VVV neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van Almere City-FC Eindhoven.

De derde wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs gaat tussen MVV en NAC Breda. Die ploegen eindigden na nederlagen bij respectievelijk Almere City (1-0) en Telstar (2-1) als vijfde en zesde. De winnaar van die tweestrijd treft in de tweede ronde de nummer 16 uit de Eredivisie. De twee winnaars van de tweede ronde spelen om de laatste open plek in de Eredivisie van volgend seizoen.

FC Eindhoven speelt maandag (20.00 uur) thuis tegen Almere City. VVV-Venlo ontvangt dinsdag (18.45 uur) Willem II. NAC Breda - MVV Maastricht is dinsdag om 21.00 uur. De returns zijn volgende week vrijdag en zaterdag.