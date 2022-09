Deelname Federer aan afscheidstoernooi onzeker

„Het wordt waarschijnlijk een beslissing op het laatste moment. Hij heeft al getraind om te zien of spelen een goed idee is of niet”, zegt zijn conditiecoach Pierre Paganini in de Zwitserse krant Blick.

Severin Lüthi, de coach van de voormalig nummer 1 van de wereld, zei eerder dat Federer zich tot doel heeft gesteld in actie te komen in de Laver Cup, „of het nu in het enkel of het dubbel is.”

Federer kwam vorig jaar voor het laatst in actie op Wimbledon. Toen werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door de Pool Hubert Hurkacz. De twintigvoudig grandslamwinnaar onderging daarna weer een knie-operatie en het herstel duurde langer dan verwacht. Federer heeft daarom nu besloten om te stoppen.