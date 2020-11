Nederlands elftal hoopt op mirakel in Polen

Gaat het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Frank de Boer alsnog voor het tweede jaar op rij naar de Final Four van de Nations League? Ⓒ FOTO’S ANP/HH

ZEIST - Op een dag na twee jaar geleden kwalificeerde het Nederlands elftal zich met een wanhoopsoffensief voor de eerste Final Four in de Nations League. Quincy Promes en Virgil van Dijk zorgden met hun doelpunten in de 85e en 90e minuut voor de 2-2 tegen Duitsland in Hamburg. Een half jaar later haalde Oranje de finale en werd uiteindelijk van thuisland Portugal verloren.