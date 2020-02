Sven Kramer van slag door gezondheidsprobleem in familie

„Er is een groot gezondheidsprobleem in de familie, en dat is voor de persoon in kwestie zo ernstig, dat het voor alle betrokkenen een moeilijke en heftige week is geweest”, zo begon de Friese recordkampioen, terwijl hij nog net de tranen kon bedwingen.

Kramer vervolgde: „Dat heeft ervoor gezorgd dat ik mij op geen enkele manier heb kunnen voorbereiden op dit wereldkampioenschap. Maar dat is op dit moment het minst belangrijke. Ik ben hier toch en doe ook mee aan het toernooi, maar het heeft geen zin om uitgebreid voor te beschouwen, lijkt me. Verder vraag ik iedereen hier aanwezig respectvol om te gaan met dit nieuws en verder terughoudend”, zo besloot Kramer zijn ultrakorte toelichting.

Recordhouder Kramer pakte negen keer de wereldtitel allround. In de laatste twee jaar moest hij voorrang verlenen aan ploeggenoot Patrick Roest.