Jongste speelster (16) ooit op WK kan Zuid-Korea niet aan zege helpen

SYDNEY - De Zuid-Koreaanse Casey Phair is sinds dinsdag de jongste voetbalster ooit op een WK. De pas net 16-jarige aanvalster viel in de 78e minuut in, maar kon niet meer voorkomen dat haar land de eerste groepswedstrijd verloor van Colombia. De Zuid-Amerikanen wonnen in het Australische Sydney door twee treffers in de eerste helft met 2-0.

Casey Phair in actie namens Zuid-Korea tegen Colombia. Ⓒ ANP