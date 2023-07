WK-debutant Filipijnen stunt tegen gastland Nieuw-Zeeland

Sarina Bolden maakte in de 24e minuut het eerste doelpunt ooit voor debutant Filipijnen op een WK. Ze kopte van dichtbij door het midden raak uit een voorzet. Bolden is net als zeventien andere speelsters in de Filipijnse selectie opgegroeid in de Verenigde Staten. Alleen middenveldster Anicka Castaneda bracht het grootste deel van haar jeugd door in de Filipijnen.

Nieuw-Zeeland was wel de gevaarlijkere ploeg, maar aanvalster Jacqui Hand zag in de 65e minuut bijvoorbeeld een inzet op de paal eindigen. Een paar minuten later scoorde Hand uit een voorzet van Hannah Wilkinson alsnog. Wilkinson stond voordat ze de assist gaf echter buitenspel, constateerde de VAR. In de blessuretijd redde de Filipijnse keepster nog knap op een inzet van invalster Grace Jale van dichtbij.

Jacqui Hand (r, Nieuw-Zeeland) kan het niet geloven. Ⓒ ANP/HH

Nieuw-Zeeland en de Filipijnen hebben zo na twee wedstrijden allebei 3 punten. Zwitserland kan met 6 punten de leiding nemen in de groep als het later op dinsdag wint van Noorwegen.

Jongste speelster (16) ooit op WK kan Zuid-Korea niet aan zege helpen tegen Colombia

De Zuid-Koreaanse Casey Phair is sinds dinsdag de jongste voetbalster ooit op een WK. De pas net 16-jarige aanvalster viel in de 78e minuut in, maar kon niet meer voorkomen dat haar land de eerste groepswedstrijd verloor van Colombia. De Zuid-Amerikanen wonnen in het Australische Sydney door twee treffers in de eerste helft met 2-0.

Casey Phair in actie namens Zuid-Korea tegen Colombia. Ⓒ ANP

De Colombiaanse Catalina Usme opende de score uit een strafschop, die werd gegeven na hands. Een keepersfout leidde tot de tweede treffer, van middenveldster Linda Caicedo. Zuid-Korea speelde vlak voor het WK nog een besloten oefenwedstrijd tegen de voetbalsters van Oranje, maar wilde niet dat de uitslag daarvan naar buiten zou komen.

Tweevoudig wereldkampioen Duitsland won in deze groep maandag met 6-0 van Marokko.