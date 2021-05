Hamilton en Verstappen genieten van onderlinge gevechten

,,Het is heel cool”, aldus Verstappen. ,,Het mooie is ook dat wij elkaar als het ware vertrouwen. We hebben het nu drie keer gezien. Het was heel close, maar ook voorspelbaar. Daar bedoel ik mee dat je bij Lewis altijd weet dat hij het gevecht niet aangaat om te crashen. We vertrouwen elkaar wat dat betreft, we weten dat we elkaar voldoende ruimte geven.”

Hamilton, de winnaar van de Grand Prix van Portugal, beaamt dat. ,,We hebben respect voor elkaar. Onze gevechten zijn had, maar fair. Dat zorgt voor geweldige races en geweldige coureurs. We gaan tot het gaatje, maar houden het wel clean.”